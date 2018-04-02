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Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 zanlı bu sabah adliyeye sevk edildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı.Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi.

Organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 zanlı bu sabah adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı.
Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılar, ‘yağma’, ‘tehdit’, ‘silahla yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi 16 ayrı olayla suçlanıyor.
Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütü mensuplarının üzerlerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarını basın mensuplarıyla paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan şubenin giriş katındaki sergide, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet tabanca mermisi, 311 adet av tüfeği fişek yer alıyor.

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