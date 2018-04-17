Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Toplam 21 farklı olayın aydınlatıldığı operasyonda yakalananlar arasındaki S.S.’nin, Şubat ayında Bakırköy’de sabah sporundan dönerken silahla vurularak öldürülen, geçmişte uyuşturucu kaydı bulunan Kemal Serdar Sitoci’nin katil zanlısı olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, F.İ. nin liderliğini yaptığı organize suç çetesine 4 Nisan Çarşamba günü Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş’ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 31’i yakalanmıştı. ‘Yağma’, ‘silahla yaralama’ ve ‘ticari işletmelerin alacak-verecek konularına müdahale etme’ gibi çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 31 zanlı, poliste iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Organize suç örgütü üyelerine isnat edilen suçlamalar arasında, 1 adet ‘cinayet’, 4 ‘silahla adam yaralama’, ‘ölüme teşebbüs’, 3 adet ‘yağma’, 1 adet ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve 6 adet ‘yağma amaçlı tehdit’ gibi suçlamalar yer alıyor.

Sitoci’nin katil zanlısı da aralarında

Toplam 21 farklı olayın aydınlatıldığı operasyonda yakalanan şebeke üyeleri arasında, geçtiğimiz Şubat ayında Ataköy’de sabah sporundan dönerken silahla vurularak öldürülen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoci’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen S.S. de bulunuyor. Geçmiş yıllarda uyuşturucu kaydı bulunan Sitoci, katil zanlısının açtığı ateş sonucu ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.

Aramalarda küçük çaplı cephanelik ortaya çıktı

Öte yandan, polisin düzenlediği operasyonlarda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 6 otomatik av tüfeği, 2 adet kılıç, 733 adet tabanca mermisi, 260 adet kurusıkı tabanca fişeği, 38 adet av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirilmişti.

Zanlılar güvenlik kameralarında

Diğer yandan, operasyon anı polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öldürülen Kemal Serdar Sitoci’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen S.S.’nin, bir sokakta başka bir silahla yaralama olayına karıştığı görüntüler de yer alıyor. Suç örgütü üyelerinin bir eğlence mekanında tartaklama ve kavga olayına karıştığı görüntüler de yer alırken, çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel de görünüyor.