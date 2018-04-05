Organize suç örgütü üyelerinden 35’i tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik iki farklı örgüte iki farklı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlılardan 35’i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘örgüt kurmak’, ‘örgüte üye olmak’, ‘yağma’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen ünlü kabadayı Alaattin Çakıcı’nın adamları olduğu öne sürülen ‘Çakıcı’ grubuyla ‘Hacısüleymanoğulları’ adlı gruba yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlemiş, onlarca adrese yapılan baskınlarda 33’ü Çakıcı grubundan olmak üzere 52 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ‘Çakıcı’ grubu olarak bilinen suç örgütü üyesi şahıslardan 14’ü hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çakıcı grubuna mensup zanlılardan 19’u sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp adliyeye sevk edilen ‘Hıcısüleymanoğulları’ adlı suç örgütü üyesi 19 kişiden 16’sı tutuklandı. Zanlılardan 3’ünün ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.