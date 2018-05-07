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Organlarıyla 5 kişiye umut olan Baki'nin ölümünün ardından dram çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

ADANA'da, beyin kanaması geçiren kız kardeşini ziyarete ailesiyle giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan inşaat işçisi Baki Peksoy'un (24) organları 5 kişiye can olacak.

Organlarıyla 5 kişiye umut olan Baki'nin ölümünün ardından dram çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, beyin kanaması geçiren kız kardeşini ziyarete ailesiyle giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan inşaat işçisi Baki Peksoy'un (24) organları 5 kişiye can olacak. Kız kardeşi ile yan yana odada 4 gün yaşam savaşı verip, beyin ölümü gerçekleşen Baki Peksoy'un eşi Fatma Peksoy, 'Bir organ bir can' diyerek kocasının organlarını bağışladı. Peksoy'un kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri farklı kentlerdeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında beyin kanaması geçiren ortaokul öğrencisi Rüveyda Peksoy'u (12) tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'ne ziyaret giden ailesi, baba Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil ile 2 Mayıs'ta yola çıktı. Kozan-Adana karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet Usta'ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüsü Fetdah Peksoy ile beraberindeki çocukları Elif Peksoy ve Baki Peksoy ile akrabası Durdane Ekici yaralandı. Fetdah Peksoy, Elif Peksoy ve Durdane Ekici, Kozan Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Baki Peksoy ise, Adana Şehir Hastanesi'nde hayati tehlikeyi atlatamayan kız kardeşi Rüveyda'nın yanındaki odaya yatırıldı.
YAN YANA ODADA YAŞAM SAVAŞI
Kazanın ardında, ara ara gözlerini açan Rüveyda, annesi, babası ve ağabeyinin günlerdir kendisini ziyarete gelmediğini söyledi. Diğer aile yakınları ise, Rüveyda'ya ailesinin kaza yaptığını ve büyük ağabeyi Baki'nin yan odada kaldığını söyleyemedi. Yan yana odada yaşam savaşı veren kardeşlerden Baki Peksoy'un dün yapılan müdahalelere karşın beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Baki'nin beyin ölümünün gerçekleştirdiği bildirilen aileye organ bağışını önerildi. Aile büyükleri Baki'nin organlarının başka canlarda hayat bulması için teklifi kabul etti. Bunun üzerine Organ Nakil Merkezi ekipleri, Şehir Hastanesi'ne gelerek Baki Peksoy'un kalp, karaciğer, akciğer ve böbreklerini alıp, organ bekleyen hastanelere nakledilmek üzere Türkiye'nin farklı kentlerindeki hastanelere gönderildi.
11 AYLIK KIZI VAR
Eşinin organlarını bağışlayan 11 aylık bir kız çocuğu annesi Fatma Peksoy, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Eşinin başka bedenlerde yaşayacağını belirten genç kadın, "3 yıllık evliyiz, 11 aylık bir kızımız var. Onun altın gibi bir kalbi var, organlarını bağışlayarak Baki'nin hatırasını başka canlarda yaşatma kararı aldık" dedi.
HIRKASINI KOKLADI
Baki Peksoy'un hırkasını üzerinden hiç çıkarmayan Fatma Peksoy, "Onun kokusunu bu hırkada hissediyorum. Onu çok seviyorum, tek dayanağım başkalarına hayat verecek olması. Aile olarak, herkesi organ bağışlamaya davet ediyoruz. Bir organ, bir can" dedi. Baki Peksoy'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Kadirli ilçesine gönderildi.

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Organlarıyla 5 kişiye umut olan Baki'nin ölümünün ardından dram çıktıOrganlarıyla 5 kişiye umut olan Baki'nin ölümünün ardından dram çıktıOrganlarıyla 5 kişiye umut olan Baki'nin ölümünün ardından dram çıktıOrganlarıyla 5 kişiye umut olan Baki'nin ölümünün ardından dram çıktı

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