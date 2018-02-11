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Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Hatay bölgesinde incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sivillerin dokunulmaz olduklarını belirterek, şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını vurguladı.

Hatay bölgesinde incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sivillerin dokunulmaz olduklarını belirterek, şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını vurguladı. Akar, “Bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak, direktiflerini verdi. Denetlemeler sırasında konuşma gerçekleştiren Akar, “Harekatın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin’de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanmasıdır. Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskun mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara/sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğini gördük. Masumların/sivillerin bizim için dokunulmazdır. Harekatın, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütülüyor” dedi.

“Bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir”
Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu belirten Orgeneral Akar, sözlerine şöyle devam etti:
“Harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas alıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bu kapsamda bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir.”

Akar, Mehmetçiği alınlarından öptü
Orgeneral Akar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek, harekata katılan tüm personeli göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlayarak, alınlarından öptü. Akar, müteakip süreçte de başarılarının devam edeceğine yürekten inandığını belirtti.

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

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Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
2 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
3 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
4 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
5 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
6 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
7 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
8 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
9 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
10 / 10

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”

Orgeneral Akar: “Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak”
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