Orgeneral Çetin'den şehit annesine: Başımızın tacısın (2)

ORGENERAL ÇETİN TRABZON'DA
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzon'un Maçka ilçesine geldi. Gönüllü güvenlik korucuları, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri ve Trabzonlular tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, kent sakinleriyle bir süre sohbet etti. Orgeneral Çetin, ülke genelinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılık ve büyük başarıyla sürdürülen operasyonlara ilişkin konuştu. Çetin, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kesintisiz devam edilecektir" dedi.
Terör örgütlerinin 'Karadeniz yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırıya karışan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Orgeneral Çetin, "Jandarma olarak halkımızın hizmetinde, milletimizin emrindeyiz" diye konuştu.
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