Orgeneral Çetin'den şehit annesine: Başımızın tacısın

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti. Çetin, valilik girişinde karşılaştığı şehit annesi Emine Erkan'a sarılarak, "Sen başımızın tacısın" dedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ziyaret için Gümüşhane Valiliği'ne geldi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, Vali Okay Memiş tarafından girişte karşılandı. Memiş, karşılama sırasında, 1992 yılında, İstanbul'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cengiz Erkan'ın annesi Emine Erkan'ı fark etti. Memiş, şehit annesini makamına davet ederek, Jandaröa Genel Komutanı Çetin ile tanıştırdı. Orgeneral Çetin, sarıldığı şehit annesine "Sen bizim başımızın tacısın" dedi. Vali ve komutanın yakın ilgisi, şehit annesini duygulandırdı. Gümüşhane'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Orgeneral Çetin, "Kentte güvenlik kuvvetlerinin halkın emrinde, vatandaşı yakınında ve yardımında, vatandaşın huzurunu temin etmek için işbirliği içerisinde çalışmasından memnunum. Burada mücadele eden arkadaşlarımız var. Jandarma demek, polis demek. Polis demek, jandarma demek. İş birliği içinde, gönül gönüle tek yumruk devam edeceğiz" diye konuştu. Gümüşhane Valisi Memiş de Jandarma Genel Komutanı Çetin’in ziyareinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orgeneral Çetin, ziyaretin ardından basına kapalı gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı. Çetin'e, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali ihsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan eşlik etti.

