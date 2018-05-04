HABER

Orgeneral Huduti'ye 15 yıl ceza (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar verilmesine başlandı.

MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar verilmesine başlandı. Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kısa ara veren mahkeme heyeti, kararını açıklamaya başladı. Gerekçeli kararını daha sonra açıklayacağını bildiren mahkeme heyeti, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Muharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınızMuharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınız
YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
S&P kararı sonrası dolarda son durum! S&P kararı sonrası dolarda son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.