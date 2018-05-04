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Orgeneral Huduti'ye 15 yıl ceza (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

 MALATYA'da,  FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek'ten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek'ten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 76 sanıktan 19'u ceza alırken, 57 kişi ise beraat etti.
Yakınca Spor Salonu'nda kurulan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın de aralarında bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü.
Mahkeme heyeti sabah başladığı duruşmada sanıkların son sözlerini dinledikten sonra karar için ara verdi. Kısa aranın ardından mahkeme heyeti açıkladığı kararda; davanın '1 numaralı sanığı' olarak bilinen Orgeneral Huduti'yi 'darbe teşebbüsüne yardım ettiği' için 15 yıl hapis cezasıyla çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan 14'üne ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine müebbet, 3 sanığı da hapis cezası verdi; 57 sanığı da beraat ettirdi.
Mahkeme kararıyla; Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Emin Ayık, Albay Bahadır Erdemli, Albay Erkan Varol, Albay Mustafa Özkan, Albay Tayfun Tuna, Yarbay Ahmet Üçbudak, Yarbay İsmail Akın, Binbaşı Metin Çivilibal, Binbaşı Tuncay Öztürk, Binbaşı Eyüp Kök, Binbaşı İbrahim Dede, Yüzbaşı Kemal Keskin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı suçtan yargılanan sanıklardan Albay Mehmet Ergün ile Üsteğmen Hüseyin Çakıcı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye heyeti ayrıca sanıklardan Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile Teğmen Sinan Soybaş'a da 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dönemin 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da aralarında bulunduğu 57 sanığın beraatına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaya gerekçeli kararını ise önümüzdeki hafta açıklayacak.

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