HABER

Örgüt bağlantılı matbaaya operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılık çalışanı 22 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu değerlendirilen matbaaya operasyon düzenledi.

İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılık çalışanı 22 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu değerlendirilen matbaaya operasyon düzenledi. Söz konusu matbaa sahibi ile çalışan ve yöneticilerine yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da 9 ayrı ilçe ile Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ile çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.
Diğer yandan operasyon düzenlenen matbaanın TMSF’ye devredildiği öğrenildi. Polis, basım yayın kuruluşuna kayyum atandığını bildirdi. Gazetenin imtiyaz sahibi olduğu öğrenilen İhsan Y.’nin de gözaltına alındığı kaydedildi. Gazetenin Beyoğlu’ndaki merkezinde polisin arama yaptığı belirtildi.

Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'Mark Zuckerberg veri paylaşımı skandalıyla ilgili 'ifade verecek'
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldiYaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.