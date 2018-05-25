Örgüt evliliğine 'hayır' diyen komutandan, imanının tazelenmesi istendi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılanan üsteğmen S.A., itirafçı oldu. Örgütün tanıştırdığı kadınla evlenmeyi kabul etmediğini belirten S.A., "Kemal kod adlı kişi bana kızgın bir şekilde 'Ne yapmaya çalışıyorsun, nasıl Müslümansın? Bir kızın vebaline girdin, kız bizimle olan irtibatı kopardı. Kelime-i şehadet getir ve imanını tazele' dedi" diye konuştu.

Erzurum'da 5 Aralık 2017'de, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda takım komutanı olan üsteğmen S.A., gözaltına alındı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede S.A.'nın itiraflarına yer verildi.

2003 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanarak İstanbul'a gittiğini ifade eden S.A., örgüt evlerinde kaldığını söyledi. Mezun olduktan sonra sözleşmeli subaylık sınavlarına hazırlandığını aktaran S.A., "Sınava birkaç gün kala yurdun üst katında bir odaya çıkmam istendi. Küçük bir odaya abdest alarak gittim. Kuran üzerine yemin ettirdiler. Laptop içerisinde çalışma sorularını ve çalışmam için konu başlıklarını okumamı ve ezberlememi söylediler. 100 civarında soru ve cevapların bulunduğu belgeyi ezberledim. Yazılı sınavda 50 soru sorulmuştu. Bana gösterilen sorulardan 15-20 tanesi birebir çıktı. Yazılı sınavdan 42 puan alarak kazandım. Mülakat ve spor sınavlarında kendim hazırlanarak gittim. İzmir Subay Temel Askerlik ve Anlayışı Kazandırma Eğitimi Okulu'na gittim ve kayıt yaptırdım" dedi.

2010 yılında Erzurum'da göreve başladığını söyleyen S.A., bu dönemde kız arkadaş edindiğini bildirdi. Bunu İhsan kod adlı imamın öğrendiğini dile getiren S.A., şunları anlattı:

"Evde yaptığımız toplantı esnasında bu durumu bana anlatarak yanlış olduğunu, kendilerinin münasip birini bulacağını ve bu şahısla evlenmem gerektiğini söyledi. Ancak benim kendi bulduğum bir bayanla gönül ilişkim devam ediyordu, teklifini reddettim. Aradan bir müddet geçtikten sonra ilişki yaşadığım kişiyle ayrıldım. İhsan kod adlı imam bu durumu öğrendi. Toplantıya yanında Ferit kod isimli doktor olan biri ile geldi. Bana, 'Kendin evlenmeyi denedin olmadı. Bir de bizim bulacağımız bayanla görüş' dedi ve 'Ferit' kod isimli şahıs yanında getirdiği laptopu açarak bana hangi özelliklerde bir kız istediğimi sordu. Israrlara dayanamadım ve İhsan kod adlı imamın evinde bir odada tanıştırdıkları kızla görüştüm. Kızı beğenmediğimi ve bu şekilde evlenmek istemediğimi belirterek ayrıldım. Aradan yine birkaç ay geçtikten sonra bu iki kişi, evlilik konusunu açarak bana laptoptan M.Z.'nin fotoğrafını gösterdiler. Psikolojik baskıdan dolayı görüşmeyi istemeyerek de olsa kabul ettim. Bu bayan üniversite son sınıfta okuyan, örgütle irtibatlı biriydi. Erzincan'a gittik, sivil bir evde yine bu bayanla görüştürdüler. M.Z.'yi beğenmedim, reddettim. Ancak İhsan tekrar ikinci bir sefer görüşmemi istedi. Beş dakika sonra yine aynı odada görüştük. Baskıya dayanamayarak kabul ettim ve M.Z.'ye cep telefonu aldım. Telefonla bir müddet görüştüm, ailelerimizi tanıştırdık. Ancak ben evlenmek istemiyordum. Ağabeyime bu kızı arkadaşlarımın tanıştırdığını söylemiştim. Ağabeyim evlenmek istemediğimi anlayınca, bana destek oldu. Kızı ve babasını arayarak evlenmek istemediğimi söyledim ve ayrıldık."

'KELİME-İ ŞEHADET GETİR'

Yaşanan olayın ardından kızın örgütle irtibatını kopardığını öğrendiğini belirten S.A., "Bekar evinde bulunduğum dönemde Kemal, Ferit ve İhsan kod adlı kişiler geldi. Kemal bana kızgın bir şekilde, 'Ne yapmaya çalışıyorsun, nasıl Müslümansın? Bir kızın vebaline girdin, kız bizimle olan irtibatı kopardı. Kelime-i şehadet getir ve imanını tazele' dedi. Kendilerine bunun din ve imanla nasıl alakası olduğunu, sevmediğim bir kızla ve bu usulle evlenmeyeceğimi belirttim. Daha sonra babamın bulduğu şimdiki eşim ile evlendim" diye konuştu.

