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Örgüt üyeliğinden 3 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.Edinilen bilgi göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Malatya yolu Hankendi Karakol önünde yol kontrolü yaptı.

Elazığ’da terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgi göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,Malatya yolu Hankendi Karakol önünde yol kontrolü yaptı. Şüpheli bir aracı durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptığı O.G.’ nin, silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma sucundan arandığını tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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