HABER

Örgütlenmeye çalışan FETÖ’cülere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli’de tekrar oluşuma girmeye çalıştıkları tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt yönetiminin talimatı doğrultusunda haklarında adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ve firari durumda olan şahısların Türkiye genelinde örgüt içinde sözde atamaya tabi tutarak yer değiştirdikleri tespit edildi.

Balıkesir merkezli İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli’de tekrar oluşuma girmeye çalıştıkları tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt yönetiminin talimatı doğrultusunda haklarında adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ve firari durumda olan şahısların Türkiye genelinde örgüt içinde sözde atamaya tabi tutarak yer değiştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin gittikleri illerde örgüt yapılanması içerisinde görev aldıkları, faaliyetleri duran oluşumları tekrar canlandırmaya çalıştıkları, özellikle örgüt üyesi tutuklu, hükümlü veya firarilerin ailelerine yardım etme bahanesiyle örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.
Örgüte mensup kadınları da yürüttükleri faaliyetler takibe alındı. Şahısların birçoğunun farklı illerde yapılan soruşturmalar sebebiyle firari durumda oldukları ve gaybubet evlerinde saklandıkları, belirli aralıklarla öğrenci evlerini, tutuklu, hükümlü ve firari aileler ile bazı ilçelerde bulunan örgüt mensuplarını ziyaret ettikleri, herhangi bir işte çalışmadıkları halde çok sık harcama yaptıkları ve zaman zaman döviz bozdurdukları da tespit edildi. Ayrıca tespit edilen mütevelli grubu içerisinde yer alan şüphelilerin aralıklarla örgütsel toplantılar düzenledikleri ve örgüt adına para topladıkları, “Bayan Eğitim Danışmanları" yapılanması içerisinde yer alan şahıslara gaybubet evi ayarladıkları ve maddi destekte bulundukları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, bu zamana kadar yapılan çalışmalarda 24 gaybubet evi, 14 öğrenci evi ve 5 güvenli ev tespit edildi. Balıkesir merkezli İzmir, Manisa, Denizli, Uşak illeri olmak üzere toplam 5 ilde, toplam 63 adreste 600 personelin katılımıyla çok sayıda şahsa yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Balıkesir’de düzenlenen operasyonun başında bizzat İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de yer aldı.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
'Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek''Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek'
2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı!

Siber suçlar yakaladı!

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.