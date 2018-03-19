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Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 02:23 | Son Güncelleme

Sayın yazıişleri müdürlerine 'Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı' başlıklı haberimizi, servis yapılan fotoğraflarından birini iptal ederek yeniden geçiyoruz.

Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Yeniden

Sayın yazıişleri müdürlerine
'Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı' başlıklı haberimizi, servis yapılan fotoğraflarından birini iptal ederek yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haber ve fotoğrafların değerlendirilmesi ricasıyla.DHA
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YENİDEN

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı kamyonet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bektaş'ın eşi Miyase Bektaş (62) hayatını kaybederken, 3’ü çocuk,7 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Orhangazi’den İznik istikametine giden MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, iddiaya göre yolun sağında bekleyen bir TIR’ı solladığı sırada karşı yönden gelen Özkan Kaya (36) idaresindeki 16 VG 925 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya döndüğü kazaya, ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi.
Kazada otomobil sürücüsü Özkan Kaya (36) ile birlikte diğer aracın sürücüsü Zelkif Bektaş ve yine her iki araçta bulunan Mustafa Kaya (63), Mehmet Kaya (67), Yusuf Batın Kaya (11), Miyase Bektaş (62), Alperen Bektaş (7) ve Arden Alp Bektaş (3) yaralandı. Kamyonette sıkışan Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtaralarak diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Miyase Bektaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bektaş’ın yakınları hastaneye akın etti. Diğer yaralılardan da hayati tehlikesi bulunanlar olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Orhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - YenidenOrhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - YenidenOrhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - YenidenOrhangazı'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Yeniden

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