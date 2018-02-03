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Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 11 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:51 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 11 yaralı (1)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Ters dönen kamyonun altından çıkarılan işçilere 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yenice ve Karabük'teki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kurtarma ekipleri, kamyonun altında kalan cesetleri çıkarmak için çalışma başlattı.

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