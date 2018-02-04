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Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 01:00 | Son Güncelleme

2 ÖLÜ, 12 YARALI Karabük'ün Yenice ilçesinde kasasında traktör ve orman işçilerinin bulunduğu kamyonun şarampole yuvarlanarak ters dönmesi sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

2 ÖLÜ, 12 YARALI
Karabük'ün Yenice ilçesinde kasasında traktör ve orman işçilerinin bulunduğu kamyonun şarampole yuvarlanarak ters dönmesi sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenice İncedere Orman İşletme Şefliği bölgesine bağlı Fındıkaltı mevkiinde meydana geldi. Orman işçilerini ilçe merkezine götüren ve kasasında traktör bulunan Mehmet Aydın yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre yolun kenarında yumuşak toprağın kayması sonucu 7 metreden şarampole yuvarlandı. Kazadan yaralı kurtulan işçilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

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