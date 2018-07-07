Orman İşletme müdürü ve 5 kişi, rüşvet operasyonunda tutuklandı

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında işletme müdürü Sadettin Özer'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Orhaneli ilçesinde jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki rüşvet ve görevi kötüye kullanma ihbarları üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izin ile soruşturma başlatan jandarma, teknik takibin ardından operasyon başlattı. Jandarma, aralarında Orman İşletme Müdürü Sadettin Özer ile bazı kurum çalışanları ve sivillerin olduğu toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler 'görevi kötüye kullanmak' ve 'rüşvet' suçlaması ile adliyeye çıkartıldı.

Şüphelilerden Müdür Sadettin Özer, memur Vahittin Ulusinan, muhtar Bilal Kaya, sivil Ahmet Uğur, Fehmi Yakışı ile Erkan Kurtul tutuklandı. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgulamasının ardından, 6'sı ise adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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