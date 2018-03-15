Orman muhafaza memuru kazada öldü

İsmaiL KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yılmaz Osanmaz (48) hayatını kaybetti.
Keles'ten Bursa istikametine gelen Levent E.'nin kullandığı 16 BAY 73 plakalı TIR'la karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen Yılmaz Osanmaz'ın kullandığı 16 KN 420 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada İnegöl'de orman huhafaza memuru olarak görev yapan Yılmaz Osanmaz ağır yaralandı. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Osanmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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