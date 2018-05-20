Orman yangınına 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira zarar cezası

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMRAŞ'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y. (24), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangının neden olduğu 84 bin liralık kamu zararının da Süleyman Y.'den tahsil edileceğini söyledi.

Merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde 2016 yılında Süleyman Y., arkadaşlarıyla birlikte gittiği bahçelerinde kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. Süleyman Y. ve arkadaşları, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Süleyman Y. hakkında Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken olay yerinde inceleme yapan bilirkişi, yangında 16,5 dekarlık alanda 6 bin 252,90 liralık orman emvalinin yandığı, 26 bin 631,99 lira ağaçlandırma bedeli, 2 bin 663,20 lira verim kaybı, 48 bin 430,98 lira söndürme gideri olmak üzere yangın nedeniyle zararın toplam 83 bin 978 lira olduğunu belirtir bir rapor hazırladı.