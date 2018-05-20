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Orman yangınına 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira zarar cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMRAŞ'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMRAŞ'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y. (24), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangının neden olduğu 84 bin liralık kamu zararının da Süleyman Y.'den tahsil edileceğini söyledi.

Merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde 2016 yılında Süleyman Y., arkadaşlarıyla birlikte gittiği bahçelerinde kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. Süleyman Y. ve arkadaşları, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Süleyman Y. hakkında Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken olay yerinde inceleme yapan bilirkişi, yangında 16,5 dekarlık alanda 6 bin 252,90 liralık orman emvalinin yandığı, 26 bin 631,99 lira ağaçlandırma bedeli, 2 bin 663,20 lira verim kaybı, 48 bin 430,98 lira söndürme gideri olmak üzere yangın nedeniyle zararın toplam 83 bin 978 lira olduğunu belirtir bir rapor hazırladı.

'ÜZGÜNÜM'

Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Süleyman Y., yangının bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateşten çıktığını belirterek, "Ancak ateşi biraz büyük yaktığım için rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılmaya başladı. Ben hemen söndürmeye çalıştım ve badem toplamaya gittiğimiz diğer arkadaşlarımı çağırdım. Onlarla beraber ateşi söndürmeye çalıştık, ancak başarılı olamadık. Arkasından da hemen itfaiyeyi arayıp durumdan haberdar ettik. Herhangi bir suç kastım yoktur. Böyle bir olaya sebep olduğum için üzgünüm" dedi.

Duruşma sonunda hakim, Süleyman Y.'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp cezayı da erteledi. Karar, istinafa gönderildi.

ALTINDAŞ: ZARARI DA TAHSİL EDECEĞİZ

Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, ormanı bilerek yakan ya da yanmasına neden olan kişi ve kişiler hakkında hukuki olarak gereken her şeyin yapıldığını söyledi. Bunun dışında devam eden başka davaların da olduğunu ifade eden Altındaş, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarında ilk hedefimiz, alevlere en hızlı bir şekilde müdahale edip, yangını en kısa sürede söndürmektir. Ardından yangının çıkış sebebi araştırılır ve yangını kasten çıkaran ya da sebep olanlar tespit edilmesi durumunda gerekli hukuki işlemi başlatırız. Bunda da olduğu gibi hukuk büromuz gerekli hukuki işlemleri başlatmış ve sonunda ormanlık alanın yanmasına neden olan kişi hakkında mahkeme kararını vermiştir. Ayrıca, bilirkişi tarafından da belirlenen yaklaşık 84 bin liralık zarar da yine yangına neden olan kişiden tahsil edilecektir. Özellikle kamuoyunun şunu çok iyi bilmesini isterim ki; orman vasfı taşıyan bir yer yandığı zaman, o yer kesinlikle ağaçlandırılır. Bu kapsamda olayda yanan 16,5 dekarlık alan ekiplerimiz tarafından ağaçlandırılmıştır."

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