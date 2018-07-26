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Ormana mantara toplamaya giden kadın kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da dün akşam saatlerinde ormana mantara toplamaya giden Şakire Tiryaki (42) eve dönmedi.

Ormana mantara toplamaya giden kadın kayboldu

Gürkan YILMAZ/DADAY (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’da dün akşam saatlerinde ormana mantara toplamaya giden Şakire Tiryaki (42) eve dönmedi. Tiryaki'yi arama çalışmaları sürüyor.
Daday ilçesi Akılçalman köyü Muzağıveren köyünde orman kesim işinde eşi ile birlikte çalışan 6 çocuk annesi Şakire Tiryaki, mantar toplayacağını belirterek dün akşam saatlerinde eşinin yanından ayrıldı. Dün gece ulaşılamayan Şakire Tiryaki için bugün sabah saatlerinde tekrar arama çalışması başlatıldı. Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve köylüler Şakire Tiryaki’yi arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda şu ana kadar Şakire Tiryaki'nin izine rastlanılmadı.

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