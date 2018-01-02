Ormana odun toplamaya giden köylünün cesedi bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, ormanlık alana odun toplamak için giden 80 yaşındaki Durmuş Özbakan'ın cesedi bulundu.
Köprücüler Köyü'nde oturan Durmuş Özbakan, sabah saatlerinde traktörüyle odun toplamak için ormanlık alana gitti. Gece saatlerine kadar Özbakan'dan haber alamayan yakınları ormanlık alanda yaşlı adamı aramaya başladı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından 50 yaşındaki Kemal Özbakan, babasını traktörün yanında yerde buldu. Kemal Özbakan, durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ulaşımın zor olduğu ormanlık alana gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Kalp hastası olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Durmuş Özbakan'ın ilk incelemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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