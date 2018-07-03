HABER

Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda ağaç kesimi yapan işçi arkadaşlarına tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcak B.

Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda ağaç kesimi yapan işçi arkadaşlarına tüfekle ateş ederek 3'ünü öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcak B. (45), jandarmanın operasyonu ile Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.
Olay dün akşam, Gümüşova'nın Yeşilyayla köyünde ormanlık alanda meydana geldi. Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Yeşilyayla köyüne gelen işçiler arasında, kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma çıktı. İşçiler yaptıkları çardakta yemek yediği sırada, otomobilinde bulunan av tüfeğini alan Olcak B. ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirdi, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray yaralandı. Olcay B., olayın ardından kaçtı.
3 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Olcay B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzce ve Sakarya İl Jandarma Komutanlıkları İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Hendek'te düzenlenen operasyonla Olcay B. yakalanırken, olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Olcay B.'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandıOrmanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandıOrmanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandıOrmanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Ayvalık'ta kaza: 4'ü Sırp tatilci, 5 yaralıAyvalık'ta kaza: 4'ü Sırp tatilci, 5 yaralı
Kır bekçisi maganda kurşunu ile bacağından yaralandıKır bekçisi maganda kurşunu ile bacağından yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.