Ormanda aranan kayıp, evinde ölü bulundu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kayolduktan sonra ormanda aranan Recep Tetik(57), evinde ölü bulundu.

Olay Pamukova İlçesi Mekece Mahallesi'nde yaşandı. Recep Tetik, dün akşam saatlerinde kahvehaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı.Mahalle merkezindeki kahvehanede bir süre vakit geçiren Tetik, daha sonra kahveden ayrıldı. Geçe geç saatlere kadar Tetik'e ulaşamayan ailesi durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri ve aile, Tetik'i evinin çevresinde bulunan alanlarda aradı ancak bulamadı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Tetik'i bulmak için bölgedeki ormanlık alanların tamamını taradı ancak bir ize rastlayamadı.

Tetik'in ailesi, saatler süren arama çalışması sırasında evlerine yaklaşık 50 metre mesafede olan kendilerine ait zaman zaman kullandıkları diğer eve baktıklarında Recep Tetik'i yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.112 ekipleri yaptıkları incelemede Recep Tetik'in öldüğünü tespit etti. Yaşamını yitiren Recep Tetik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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