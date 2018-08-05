Ormanda aranan kayıp, evinde ölü bulundu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kayolduktan sonra ormanda aranan Recep Tetik(57), evinde ölü bulundu.
Olay Pamukova İlçesi Mekece Mahallesi'nde yaşandı. Recep Tetik, dün akşam saatlerinde kahvehaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı.Mahalle merkezindeki kahvehanede bir süre vakit geçiren Tetik, daha sonra kahveden ayrıldı. Geçe geç saatlere kadar Tetik'e ulaşamayan ailesi durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri ve aile, Tetik'i evinin çevresinde bulunan alanlarda aradı ancak bulamadı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Tetik'i bulmak için bölgedeki ormanlık alanların tamamını taradı ancak bir ize rastlayamadı.
Tetik'in ailesi, saatler süren arama çalışması sırasında evlerine yaklaşık 50 metre mesafede olan kendilerine ait zaman zaman kullandıkları diğer eve baktıklarında Recep Tetik'i yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.112 ekipleri yaptıkları incelemede Recep Tetik'in öldüğünü tespit etti. Yaşamını yitiren Recep Tetik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma
CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi
Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum