Ormanda borç kavgası: 2 yaralı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ormanlık alanda iki grup arasında borç alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. R.K.'nın tabancasıyla ateş açması sonucu iki kardeş yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında, Kocaali Kestanepınarı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. ve B.T. isimli iki kardeş, aralarında borç alacak nedeniyle husumet bulunan R.K. ve yanında bulunan kişilerle ormanlık alanda buluştu. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle üzerindeki tabancayı çıkaran R.K. iki kardeşe ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler tedaviye alındı.

R.K. ise olaydan sonra kaçtı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.