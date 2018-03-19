Ormanda fenalaştıktan sonra evine bırakılan genç öldü

AKYAZI(Sakarya),(DHA) Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 30 yaşındaki Resul Tüysüz arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği ormanlık alanda fenalaştı. Arkadaşları tarafından evine bırakılan Resul Tüysüz, yaşamını yitirdi. Akyazı Yuvalak Mahallesi'nde yaşayan Resul Tüysüz, arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana gitti. Fenalaşan Resul Tüysüz, bulunduğu yerde baygın halde kaldı. Arkadaşları, Resul Tüysüz'ü otomobile bindirerek evine bıraktı. Ailesi genci sabah yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken görünce durumu 112 Acile bildirdi. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Resul Tüysüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüysüz'ün cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Tüysüz bugün Yuvalak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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