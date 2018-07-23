Ormanda kaybolan 2 genç, 14 saat sonra bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda dağ bisikleti sürürken kaybolan Bekir Çağrı Sarar (22) ve Abdullah Kaleoğlu (21), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu 14 saat sonra bulundu.
Sarar ve Kaleoğlu, dün Teşvikiye bölgesindeki ormanlık alanda dağ bisikletiyle gezmeye çıktı. İki arkadaş, akşam 19.30 sıralarında AFAD acil çağrı merkezine WhatsApp programı üzerinden konum atarak kaybolduklarını bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri, Güngörmez Mera Şelalesi mevkiinde kaybaldoğu anlaşılan gençleri bulmak için çalışma başlattı. Dün gece yarısına kadar süren aramalarda gençlere ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Sarar ve Kaleoğlu, saat 09.30 sıralarında 14 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Gençler, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Bekir Çağrı Sarar, internet çok iyi çekmediği için gece ekiplerin kendilerine ulaşamadığını söyleyerek, "Korku olmadı, zaten sabaha kadar ateş yaktık. Bulunduğumuzda çok ferahladık" dedi.
Abdullah Kaleoğlu ise, "Biz de anlamadık nasıl kaybolduğumuzu. Yoldan sapmışız. Korku yoktu. Ateş yaktık. Bisikletler vardı yanımızda, o bize yük oldu. O yüzden çıkamadık. Bisikletleri de bırakamazdık" diye konuştu.
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