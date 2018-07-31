Ormanda kaybolan 2 liseli, 3 saat sonra bulundu

BURSA, (DHA)- BURSA'da, aileleriyle piknik yapmaya gittikleri ormanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan 2 lise öğrencisi, 3 saat süren arama çalışmasıyla bulundu.
Uyanık ve Çelik aileleri, dün öğleden sonra merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi yakınlarındaki mesire alanına pikniğe gitti. Lise öğrencileri Sinan Uyanık (15) ve Güray Çelik (15), saat 19.00 sıralarında ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra dönmedi. Çevrede arama yapan aileler, çocuklarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Gelen Jandarma Arama Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ekipleri, arama başlattı. 2 arkadaş, 3 saat sonra saat 22.00 sıralarında ormanda bulundu. Sağlık durumları iyi olan Uyanık ve Çelik, ailelerinin yanına dönmek isterken yolu kaybedince kaybolduklarını söyledi.
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