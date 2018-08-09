HABER

Ormanda kaybolan anne ve 2 kızını AFAD ekipleri buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde kızılcık toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Hilal Öztürk (25) ve 2 kızını, AFAD ekipleri buldu.

Ormanda kaybolan anne ve 2 kızını AFAD ekipleri buldu

Engin ÖZMEN/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde kızılcık toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Hilal Öztürk (25) ve 2 kızını, AFAD ekipleri buldu.
Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde oturan Veli ve Hilal Öztürk çiftinin kızları Hatice (5) ve Gülsüm (3) kızılcık toplamak için dün akşam saatlerinde ormana gitti. Bir süre sonra kızlarının olmadığını fark eden anne Hilal Öztürk de ormana gitti. Ancak anne ve kızlarından haber alınamadı. Veli Öztürk, jandarma ekiplerine 2 kızının ve eşinin kaybolduğu ihbarında bulundu.
Enez İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD Edirne ekipleri ve köylüler, ormana giderek kayıp anne ve kızlarını bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından anne Hilal, kızları Gülsüm ve Hatice Öztürk, AFAD ekiplerince bulunarak köylerine getirildi.

FOTOĞRAFLI

Ormanda kaybolan anne ve 2 kızını AFAD ekipleri bulduOrmanda kaybolan anne ve 2 kızını AFAD ekipleri buldu

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
Otomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldüOtomobildeki yangın, beton mikserindeki suyla söndürüldü
Kargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildiKargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.