Ormanda kaybolan anne ve 2 kızını AFAD ekipleri buldu

Engin ÖZMEN/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde kızılcık toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Hilal Öztürk (25) ve 2 kızını, AFAD ekipleri buldu.
Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde oturan Veli ve Hilal Öztürk çiftinin kızları Hatice (5) ve Gülsüm (3) kızılcık toplamak için dün akşam saatlerinde ormana gitti. Bir süre sonra kızlarının olmadığını fark eden anne Hilal Öztürk de ormana gitti. Ancak anne ve kızlarından haber alınamadı. Veli Öztürk, jandarma ekiplerine 2 kızının ve eşinin kaybolduğu ihbarında bulundu.
Enez İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD Edirne ekipleri ve köylüler, ormana giderek kayıp anne ve kızlarını bulmak için arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından anne Hilal, kızları Gülsüm ve Hatice Öztürk, AFAD ekiplerince bulunarak köylerine getirildi.
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