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Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi, 5 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

BURSA'da yalnız başına ormanlık alanda geziye çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Mahmut Yalçın (27), 5 saat süren arama çalışmalarının ardından AKUT ekiplerince bulundu.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da yalnız başına ormanlık alanda geziye çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Mahmut Yalçın (27), 5 saat süren arama çalışmalarının ardından AKUT ekiplerince bulundu.

Merkez Osmangazi İlçesi Zeyniler mevkiindeki ormanlık alanda, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mahmut Yalçın, yalnız başına yürüyüşe çıktı. Saat 18.40'ta ağabeyi ile iletişime geçen Yalçın kaybolduğunu söyleyerek konumunu gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, AKUT VE NAK ekipleri Yalçın'ın gönderdiği konuma gitti. Yalçın'ı bu konumda bulamayan ekipler arama çalışmalarını genişleterek çevredeki alana dağıldı. 5 saat süren çalışmanın ardından AKUT ekipleri Yalçın'ı buldu. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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