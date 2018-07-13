Ormanda ölçüm yaparken uçurumdan düştü

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Bayat ilçesi Demirciler köyünde, ormanda ölçüm çalışması yapan Taha Ceylan, ayağı kayınca 45 metrelik uçurumdan düştü. AFAD ekiplerinin ağır yaralı kurtardığı Ceylan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Bayat ilçesi Demirciler köyünde meydana geldi. Ormanda ölçüm çalışması yapılırken, iddiaya göre, işçilerden Taha Ceylan, ayağının kayması sonucu 45 metrelik uçurumdan düştü. Ceylan'ın düştüğünü gören işçiler, 112 Acil Servis ile jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ceylan, gece saatlerinde, düştüğü yerden ağır yaralı kurtarıldı. Ceylan, sağlık görevlilerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Taha Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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