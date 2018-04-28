Ormanda silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da Yasin A. (23), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Alper K.'yi (22), konuşmak için buluştukları ormanlık alandı tüfekle ayaklarından vurdu. Ağır yaralanan Alper K., hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Çorum- Osmancık karayolu Çatak mevkiinde meydan geldi. İddialara göre aralarında husumet olan Alper K. ile Yasin A. (23) ormanlık alanda konuşmak için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin A., tüfekle Alper K.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaklarından vurulan Alper K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan Yasin A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
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