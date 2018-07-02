Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda oluşturulan alana ekili 2 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bitkilerin durması için sopalarla desteklendiği, sulama yapıldığı belirlenirken, ekenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel Avcıköy Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Jandarmanın ormanda yaptığı aramada Hint kenevirlerinin ekildiği yeri buldu. Ormanlık alan içerisinde sürülerek oluşturulan alana hint kenevirlerinin ekildiği, bitkilerin ayakta durması için sopalarla desteklendiği ve sulama yapıldığı görüldü. 2 bin 550 kök Hint keneviri jandarmalar tarafından söküldü. Hint kenevirleri yetkililerin gözetiminde imha edildi. Hint kenevirlerini eken kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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