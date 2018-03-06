Ormanları yaktığı iddia edilen arazöz şoförü suçsuz bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde, geçtiğimiz yıl 30 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan arazöz şoförü, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine tahliye edildi.

Datça’nın Kızlan Mahallesi Gereme mevkisinde, 1 Kasım 2017 tarihinde çıkan yangında 30 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, yangını kasten çıkardığı iddia edilen Datça Orman İşletme Şefliği’nde geçici orman işçi olarak çalışan 30 yaşındaki arazöz şoförü Aykut Sönmez, tutuklanarak cezaevine konulmuştu. ’Kasten orman yakmak’ suçundan hakkında iddianame hazırlanan Sönmez, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada beraat etti.

112 gün haksız yere cezaevinde kaldığını ifade eden Aykut Sönmez, gerçek faillerin yakalanmasını istedi. Gözaltına alınması ve sonrasında yaşadıklarına halen bir anlam veremediğini savunan Sönmez, “Alkollü olarak araç kullandığım gerekçesiyle gözaltına alındığımı sanıyordum. Suçlamayı öğrenince şoke oldum. Olaydan 5 gün önce, Cumhuriyet Savcılığına gönderilen isimsiz ihbar mektubu hayatımı kararttı. Datça’da meydana gelen yangınları benim çıkardığımı iddia etmişler. Bu mektubun, tüm şüphelerin benim üzerime yönlenmesine yönelik olduğu kanısına sahibiz. Aleyhimde en ufak bir delil bile bulunmadı. Ailecek geçimimizi ormandan sağlıyoruz. Babam orman işçisi, annem makilik alanların ağaçlandırmasında çalışıyor. Orman yangınları sonrası kesim ve bakım gibi hiçbir işimiz yok. Yangınlardan menfaatimiz söz konusu değil. En ağrıma giden olay, ekmeğini yediğim, gerektiğinde hayatımı bile verebileceğim, canım kadar sevdiğim ormanı yakmakla suçlanmam oldu. Adli sürecin tamamlanmasından sonra iade-i itibar için hukuksal mücadelemiz sürecek" dedi.