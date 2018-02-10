Ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten ormanlık alana yuvarlanan ve ağaçlara çarparak duran hafif ticari otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü 182 promil alkollü çıktı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu Elmacı köyü mevkiinde meydana geldi. Ereğli’den Zonguldak'a giden Mehmet Çelikel (65) yönetimindeki 67 DU 526 plakalı hafif ticari otomobil, sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana yuvarlandı. Fındık ağacına çarparak duran aracın sürücüsü Mehmet Çelikel, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Sedyeyle yola taşınan Çelikel, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelikel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çelikel'in 182 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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