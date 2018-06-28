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Ormanlık alanda 800 kök 'hint keneviri' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 20:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 800 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ormanlık alanda 800 kök 'hint keneviri' ele geçirildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 800 kök hint keneviri ele geçirildi.
Beydağ Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda ekili halde 800 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda 800 kök 'hint keneviri' ele geçirildi

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