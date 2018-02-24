HABER

Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:58 | Son Güncelleme

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER Dr.

Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Dr. Hasan Koca'nın darp edilerek ormanlık alana atılmasıyla ilgili gözaltına alınan uzman çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y.(20) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, gazetecilerin Dr. Hasan Koca'yı neden darp ettikleri sorularını yanıtsız bıraktı.
Jandarmanın 36 saat boyunca kırmızı otomobil üzerinde güvenlik kameralarından inceleme yaptığı ve aracı tespit ettiği öğrenildi. Ayrıca Dr. Koca'nın otostopla araçlarına bindiği birlikte alkol alırken çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini iddia ettikleri öğrenildi. Evlerinde de arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (3)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.