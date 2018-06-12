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Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangın, belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangın, belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Kiraz'a bağlı kırsal Çayağzı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden, o sırada bölgede arazi ölçüm çalışması yürüten Kiraz Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve orman işletme şefliğine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangının, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldüOrmanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldüOrmanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldüOrmanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

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