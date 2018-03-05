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Ormanlık alanda çıplak gömülmüş! Yakınları sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda gömülü çıplak halde cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa getirildi. Genç kadının cenazesini almaya gelenlerden teyzesi Şükran Koca'nın 'Kuzum seni çok aradık, bulamadık' feryadı, yürekleri dağladı, onu sakinleştirmeye çalışan diğer teyzesi Fatma Çaltı ise baygınlık geçirdi.

Korkuteli ilçesinde yaşayan ev hanımı 2 çocuk annesi Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Çiftçilik yapan eşinden 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı öğrenildi.

Aileye dün, Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulunduğu bilgisi verildi. Cesedi bölgede çobanlık yapan bir çobanın köpeğinin bulduğu ve çobanın hemen polise bilgi verdiği belirtildi.

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Polis ekipleri bölgede geniş çağlı inceleme yaptı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan genç kadının elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ileri sürüldü. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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"KUZUM SENİ ÇOK ARADIM AMA BULAMADIM"

Sabah erken saatlerinde genç kadının yakınları, adli tıpa gelerek cenazeyi almak için beklemeye başladı. 24 Ocak tarihinden bu yana kayıp olduğu öğrenilen genç kadının teyzesi Şükran Koca, "Kuzum, seni çok aradık ama bulamadık' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Koca'yı sakinleştirmeye gelen diğer teyzesi Fatma Çaltı ise feryatları dayanamayıp baygınlık geçirdi.

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Yapılan otopsinin ardından genç kadının cenazesi ailesi ve yakınları tarafından, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesinde toprağa verilmek üzere alındı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.

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kadın cinayeti Antalya Dilara Kandak

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
İster tepki çeksin işter çekmesin Ölen kadının Resmine bakılırsa Soysal medyayı baya kullanıyormuş İste sosyal medyanın bir eseridir bu Bilmedigi görmedigin tanımadıgı bir manyakla arkadas olmustur sonuda böyle felaket olmustur Bazı kadınların ibret alacagı olay
@asikann01 ruh hastasımın lan sen bilip bilmeden ne konuşuyon millet sosyal medyayı kullanamıcakmı embesil kendi kendine senaryo yazmış bide
@asikann01 dünya hali dikkat et sende sosyal madyayı kullanıyorsun, kınadığın kelimeler seninde başına gelmesin.
@asikann01 nasıl bir öküzsün sen ya hiç mi vicdan yok sende. O zavallı kadını katleden aklı uçkurundan ibaret olan yaratıklardan ne farkın kaldı şimdi....
@asikann01 ne zaman bu kadar kötü merhametsiz insanlar olduk allah sonumuzu hayır etsin bu arada beyefendibu sözü her gün görebileceğiniz bir yere asınız lütfen KINADIĞIN ŞEYLE SINANMADIKÇA BU DÜNYADAN GİTMEYECEKSİN
@kadinin_cennet_2002 ulan adamın kasteddiğide o zaten hemen linç etmişsiniz bilinçsiz kullanırsan başına iş alırsın ne sapıklar var bunlara dikkat çekiyo siz adamı linç etmişsiniz uyarı bu ister yaparsın ister yapmazsın
@atilla_yayla_1998 Sanal alemin adamı Biraz real hayata dönün bakın hayat İnternetteki Rio karnavalı deyil acı gercekleri ortada Eskiden Türkçede argo bir kelime vardı Hacana diye bilen bilir Hacanalık tarıh oldu Bu sosyal medya yüzünden Türk milletinin en büyük hacanası İnternet sosyal paylasım sitesidir Sen kızıyon bana senin benim gibi haber okuyan kaç kişi var ülkede ? kendini gelistirmek için mesleginde kaç kişi var çevrene bak millet neleri paylasıyor Düne kadar Anamızın Babamızın bize ayıp oglum terbiyesizliktir bunlar dedigi seyler Sosyal medyada moda oldu
@asikann01 sen ne konuşuyosun lan degişik?sosyal medyaya hakımsın galıba yakında senın de böyle haberlerını okuruz inşallah
@atilla_yayla_1998 Böyle bir ülkede yasayıpta Ruh hastası olmamak için sebeb yok su yazılan yorumlara bakınça ülkede hayat toz pembe Millet İnternetini Tv sini açınça dünyanın gerçeklerini unutuyor
BİR YOLA GİRMİŞ,ÇIKMAZ SOKAK ÇIKMIŞ...
@sahipcikalimdedeye kadinin yanındamıydında hangi yola girdiğini biliyorsun belkide kaçırıldı zorla götürüldü hemen önyargı senin gibiler yuzunden hep kadına şiddet kadına farklı bakış açısı .
malmisin sen kadin öldürülmüş ne olursa olsun
Kendinize hakim olacağınıza kadınlara ders vermeye kalkmayın. Senin gibi zihniyetler yüzünden bu ülkede kadına huzur yok. Bu suçu işleyen kadar adi ve insanlıktan uzaksın sen de! Yazık.
eski eş kiskançligidir yine Allah korusun
bu ülke adam olmaz,pislik bitmez bu ülkede...yüzde 60 ı insan değil bu ülkenin
salla yazık iki tane kuzuyu öksüz bırakan hayvanların cezasi idam olmalıdır
Allah sabir versin
ALLAHIN verdiği canı Alacak olanda ALLAH'TIR.Cana kıyanın,gıybet edenin,kulhakkı yiyenin,hele bir kadına zorla sahip olanın.ALLAH Katında sorgu suali azaptır. bir insanın diğer insanın canına kastetmesinin haklı nedeni olamaz.hele cana kıymaya cüret edenin Hayvandan nefarkı kalır.
ARTIK İDAM GELMELİ
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