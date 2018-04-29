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Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Timur Tezeker'e ait olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Timur Tezeker'e ait olduğu tespit edildi. Tezeker'in 'gasp' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre önce tahliye edildiği bildirildi. Polis, Timur Tezeker'in ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)

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