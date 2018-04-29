Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki ormanlık alanda henüz kimliği tespit edilemeyen ve başından vurulmuş halde, erkek cesedi bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından erkek cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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