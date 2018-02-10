HABER

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 22:35 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.

Ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu. Kemik parçalarının yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Norveçli turist Tor Olav Lunde’ye (78) ait olabileceği belirtildi.
Alanya’ya bağlı Bektaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban, saat 15.30 sıralarında bir insana ait kemik parçaları gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.
Kemik parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemik parçalarının 24 Eylül 2015 tarihinden bu yana kayıp olan Norveçli turist Tor Olav Lunde’ye ait olabileceği değerlendiriliyor. Kemiklerin Lunde’ye ait olup olmadığı DNA testi sonucunda ortaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Ormanlık alanda insan kemikleri bulunduOrmanlık alanda insan kemikleri bulunduOrmanlık alanda insan kemikleri bulundu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Giresun’a 1 haftada ikinci şehit haberi

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.