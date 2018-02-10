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Ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 19:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Kemiklerin 3 sene önce ilçede kaybolan Norveçli turistte ait olduğu düşünülürken, kesin sonuç DNA testi ile belirlenecek.
Alanya’ya bağlı Bektaş Mahallesi’ndeki çalılarla kaplı ormanlık alana saat 15.30 sıralarında keçilerini otlatmak için gelen çoban yerde kemik buldu. Bunun üzerine çoban, durumu polise ve muhtara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. İnsana ait olduğu tespit edilen kemikler ekipler tarafından Antalya Adli Tıp götürülmek üzere poşetlere konuldu. Kemiklerin 25 Eylül 2015 yılında tatil için Alanya’ya gelen ve o tarihten bu yana kayıp olarak aranan Norveçli turist Tor Olav L.’ye (78) ait olduğu tahmin ediliyor. Kemiklerin Norveçli turiste ait olup olmadığı ise ailesinden alınan örneğin ardından yapılacak olan DNA testinden sonra belirlenecek.

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