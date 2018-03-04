Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda bir tarlaya gömülü çıplak kadın cesedi bulundu.
Antalya’nın Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alanı içindeki tarlaya gömülmüş bir kadın cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan cesedin kimliğinin 2 çocuk annesi Dilara Kandak’a (23) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak’ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.
İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü
Ümit Özdağ açıkladı: İşte referandumda sandıktan çıkan gerçek 'hayır' oranı
ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi
Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...
Peruklu aldatmaya 200 bin liralık dava
Amirin cezasını müdür kesti
İngiltere'de panik! Marketler boşaldı
Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum