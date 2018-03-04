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Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda bir tarlaya gömülü çıplak kadın cesedi bulundu.Antalya’nın Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alanı içindeki tarlaya gömülmüş bir kadın cesedi bulundu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda bir tarlaya gömülü çıplak kadın cesedi bulundu.
Antalya’nın Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alanı içindeki tarlaya gömülmüş bir kadın cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan cesedin kimliğinin 2 çocuk annesi Dilara Kandak’a (23) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak’ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.

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