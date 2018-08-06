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Ormanlık alanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde evden ormana ağaç kesmeye giden Osman Eryılmaz (62), ölü bulundu.

Ormanlık alanda ölü bulundu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde evden ormana ağaç kesmeye giden Osman Eryılmaz (62), ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Besni'nin Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Evden odun kesmek için ormanlık alana giden Osman Eryılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Aramaya çıkan yakınları, Eryılmaz'ı ormanlık alan yakınlarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Eryılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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