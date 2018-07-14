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Ortaca'da ormanlık alanda yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Muğla’nın Ortaca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektar alan kül oldu.

Ortaca'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki yangına 6 helikopter, 2 amfibi uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi, Dalaman, Köyceğiz ile Ortaca belediyelerinin itfaiye araçları müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Yangın saatler sonra kısmen kontrol altına alındı. Yangında 25 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi.

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