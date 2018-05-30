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Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Muğla'nın Ortaca ilçesinde, pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla öldürülen Kutay Bilgiç'in (31) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla öldürülen Kutay Bilgiç'in (31) cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bilgiç'in cenazesi, önce Okçular Mahallesi Marmarlı mevkisinde bulunan baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, saat 14.30 sıralarında, Marmarlı Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine baba Ahmet, anne Gülnaz, ağabey Rıza Bilgiç ile Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Kutay Bilgiç'in cenazesi, toprağa verildi.
BİRLİKTE ALKOL ALMIŞLAR
Öte yandan olayda yaralanan ve Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Selim Uysal'ın, ilk ifadesinde, kendilerini vuran şüpheli ile kısa süre önce tanıştıklarını, birlikte alkol aldıklarını ardından Kutay Bilgiç'in otomobiliyle gideceği yere götürmek üzere yola çıktıklarını söylediği öğrenildi. Uysal'ın, ifadesinde "Dalyan Mahallesi'ndeki pazar yerine geldiğimizde tabancasını çıkarıp, bize peş peşe ateş edip, kaçtı" dediği belirtildi.
Jandarma tarafından kendisini başka isimle tanıttığı belirlenen şüphelinin eşkalinin belirlendiği, yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)

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Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)Ortaca'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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