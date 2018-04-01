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Ortaca’da zincirleme kaza; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Muğla Fethiye Karayolu Ortaca giriş kavşağında meydana geldi.

Ortaca’da zincirleme kaza; 4 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla Fethiye Karayolu Ortaca giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametine seyreden İbrahim Ö. yönetimindeki 48 PL 203 plakalı TIR, kavşakta yanan kırmızı ışıkta beklemek için durdu. Arkasından gelen Güven Ş yönetimindeki 35 EC 2476 plakalı araçta durarak beklemeye başladı. Aynı istikamette seyreden ve diğer iki aracın arkasından gelen Orhan T idaresindeki 20 FZ 648 plakalı araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duramayarak ışıkta bekleyen 35 EC 2476 plakalı araca arkadan çarptı. Şahyılmaz yönetimindeki araç çarpmanın etkisi ile hareketlenerek öndeki TIR’a çarptı.
Yaşanan çarpışmanın etkisi ile 20 FZ 648 plakalı aracın sürücüsü Orhan T. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Akın A., Mustafa U. ve 35 EC 2476 plakalı aracın sürücüsü Güven Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.
Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Yücelen Hastanesi’ne sevk edildi. İlk Müdahaleleri yapılan yaralılardan Orhan T. Fethiye Özel Letoon Hastanesi’ne, Güven Ş. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortaca’da zincirleme kaza; 4 yaralı

Ortaca’da zincirleme kaza; 4 yaralı

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