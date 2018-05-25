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Ortaca'da zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Ortaca'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'dan Dalaman yönüne giden Rıdvan Gökçen yönetimindeki 48 N 5024 plakalı otomobil, kavşakta iddiaya göre, 'U' dönüşü yaptığı sırada Fethiye yönünden gelen Bekir Çapkın'ın kullandığı 55 EL 262 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada aynı yönde giden Levent Nom yönetimindeki 48 SN 023 plakalı minibüs de duramayıp, kaza yapan otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bekir Çapkın ile minibüs şoförü Levent Nom'u ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne, minibüsteki yabancı uyruklu yolcular Vadim Mashkov ve Konstantın Surikov ile diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Gökçen'i de Ortaca'daki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Çapkın, Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan kaza nedeniyle yol, yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, ulaşım, tali yoldan verildi. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ortaca'da zincirleme kaza: 5 yaralıOrtaca'da zincirleme kaza: 5 yaralıOrtaca'da zincirleme kaza: 5 yaralıOrtaca'da zincirleme kaza: 5 yaralı

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