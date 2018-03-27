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Ortaklarını kaçırıp fidye isteyen 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da birlikte oto alım satımı yaptıkları ortakları Niyazi D.(54)'yi kaçırarak ormanda dövdükleri daha sonra ailesinden 20 bin lira fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da birlikte oto alım satımı yaptıkları ortakları Niyazi D.(54)'yi kaçırarak ormanda dövdükleri daha sonra ailesinden 20 bin lira fidye istedikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, satmak için aldıkları bir otomobilin çalındığını, bunun sorumlusu olarak ortaklarını suçladıkları öğrenildi. EVİNİN KAPISININ ÖNÜNDE KAÇIRILDI Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa'da 24 Mart 2018 tarihinde evinde otururken sigara içeceğini söyleyerek kapısının önüne çıkan Niyazi D., evinin önünden kaçırıldı. Niyazi D.'nin oğlunun babasından haber alamadıklarını söyleyerek polise başvurması üzerine soruşturma açıldı. 20 BİN LİRA FİDYE İSTENDİ Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Niyazi D.'yi bulmak için operasyon sürdürürken, şüpheliler Niyazi D.'nin ailesini arayarak "Hemen 20 bin lira hazırlayın. Yoksa beni bir daha göremezsiniz" dedi. POLİS PUSU KURARAK YAKALADI Bu gelişme üzerine fidyecilerle polis arasında müzakere başladı. Aileden teklifi kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek için randevu yeri vermeleri istendi. Bayrampaşa'da verilen randevu yerine parayı almaya gelen Hasan D.(32), Nurettin K.(26) Sefer G.(31) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan Niyazi D., de kurtarıldı. MAĞDUR "BENİ ORTAKLARIM KAÇIRDI" Gasp Büro Amirliğinde ifade veren Niyazi D., "Birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Benim bulduğum bir araç başkasına sattığımızın ertesi günü çalındı .Arkadaşlarım otomobili benim çaldığımı söyleyerek beni suçluyorlardı. Beni evimin önünden kaçırdılar. Arnavutköy'de ormanlık alana götürürek soyup dövdüler. Öldürecekler, diye çok korktum. Onları otomobili çalmadığım konusunda ikna edemedim" dedi. Poliste yapılan işlemleri sırasında şüphelilerin, birbirlerini suçlayarak aslında alacakları olan parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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