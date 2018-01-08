ORTAKÖY VİYADÜĞÜNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

* Trafikte yoğunluk yaşanıyor.Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı, Ortaköy viyadüğü üzerinde bir kişi korkuluklara çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor. İntihar girişimi nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Görüntü Dökümü:-------------------------Köprüye çıkan kişi-Trafik yoğunluğu-Polis ve sağlık ekipleri-Genel ve detaylar